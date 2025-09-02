به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه همشهری نوشت: این روزها دوروبرمان کم از این بازنشسته‌های میانسال نیست؛ کسانی که به قول خودشان زودتر از موعود بازنشسته شده‌اند.

گرچه ممکن است این اوضاع بروفق مراد این افراد باشد، اما خیلی به مذاق سازمان تأمین اجتماعی که حالا زیر سایه این بازنشستگی‌های پیش از موعد درگیر چالشی به نام ناترازی‌ها شده است، خوش نمی‌آید؛ سازمانی که ۵۳ درصد از جمعیت کل کشور یعنی بیش از ۴۸ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و باید خدمات باکیفیت چه در بخش درمان و بیمه و چه در بخش پرداخت مستمری به بازنشسته‌ها ارائه کند!



درحالی‌که در گذشته افراد در سنین بالای ۶۰ سال و حتی بیشتر با سرومویی سپید بعد از پرداخت ۳۰ سال حق بیمه و گاهی بیشتر می‌توانستند در زمره بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران قرار بگیرند، حالا بعضی افراد با پرداخت ۲۰ سال حق بیمه و با توسل به بندهای قانونی الحاق‌شده به قوانین اداره کار می‌توانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ این در حالی است که میانگین سنی این افراد بین ۴۰ تا ۵۰ سال است! موضوعی که نه‌تنها تعادل میان درآمدها و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار داده و این سازمان را در ارائه خدمات دچار مشکل کرده، بلکه حتی باعث کاهش نرخ مشارکت اجتماعی مردم هم شده است.

کاهش نرخ مشارکت

حتماً می‌پرسید چطور بازنشستگی پیش از موعد افراد باعث کاهش نرخ مشارکت مردم در کشور شده؟ به این سوال علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری اینگونه پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۳۵۵ که قانون تأمین اجتماعی تصویب شد، امید به زندگی حدود ۵۸ سال و سن بازنشستگی ۶۰ سال تعیین شده بود. امروز، امید به زندگی به بیش از ۷۴ سال رسیده، اما برخلاف منطق بیمه‌ای، سن بازنشستگی کاهش یافته است؛ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، افزایش امید به زندگی به‌معنای افزایش سن بازنشستگی و تلاش مردم برای طی مسیر توسعه آن کشور است؛ اما ما به‌جای اصلاح ساختار، در خلاف جهت تجربه جهانی حرکت کرده‌ایم. از یک طرف امید به زندگی افزایش و از یک طرف سن بازنشستگی کاهش یافته است.»

سوءاستفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور

یکی دیگر از علل ناترازی‌های سازمان تأمین اجتماعی مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. حیدری می‌گوید: «مشاغل زیان‌آور باید طبق قانون ظرف مدت مشخصی تعطیل شوند و حق فعالیت ندارند. مشاغل سخت هم در قانون تعریف شده و شامل تعدادی از مشاغل خاص می‌شود. امروز افرادی زیر سایه این قانون از مزایای بازنشستگی زودرس بهره‌مند می‌شوند که در شهر تهران و دفاتر مرکزی با عنوان شغلی کارگر معادن کرمان و… لیست بیمه‌هایشان رد می‌شود! این تنها یک نمونه سوءاستفاده از این قانون برای بازنشستگی زودرس است!» به اعتقاد او، قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور به هیچ وجه در کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ چراکه اگر اجرا می‌شد، ما نه شاهد پرداخت اضافه کار برای شاغلان این مشاغل بودیم و نه شاهد ساعات کار طولانی که هر دو در مشاغل سخت ممنوع است؛ درحالی‌که اکثر اتفاقات معادن ما نشان می‌دهد کارگران در ساعات غیرعرف مشغول کار بوده‌اند.