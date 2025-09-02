۹۵ درصد مطالبات کشاورزان گندم کار ایلام پرداخت شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۲۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز عرض کردم، متأسفانه نسبت به سال گذشته، شاهد کاهش خرید و تولید گندم در استان بودیم، به طوری که میزان خرید امسال به ۲۱۰ هزار تن رسید که حدود ۴۰ درصد کمتر از سال پیش است.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران افزود: کل مطالبات گندمکاران ایلام امسال چهار هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بود که تا این لحظه بیش از ۹۵ درصد آن پرداخت شده است و تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که در آینده بسیار نزدیک پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام خاطرنشان کرد: کاهش بارندگی، شرایط اقلیمی و عوامل محیطی از دلایل مهم افت تولید و خرید گندم در سال جاری به شمار می‌رود.