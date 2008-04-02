قرعه مسابقات جهانی بسیار سخت است / به امید ارتقاء رنکینگ به کانادا می رویم

مصطفی ثمری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی کاناپولوی جهان مردادماه امسال با حضور برترین تیم های جهان در ادومونتون کانادا برگزار می شود که کاروان ایران با ترکیب کامل دو تیم مردان و زنان و تیم جوانان در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قرعه تیم ایران در این دیدارها بسیار سخت است، افزود: تیم جوانان ایران در مسابقات جهانی با دو تیم قهرمان جهان و آسیا در یک گروه قرار گرفته است. تیم مردان هم در یک گروه با آلمان و انگلستان قهرمان و نایب قهرمان جهان قرار دارد، تیم بانوان ایران هم شرایط مشابه این دو تیم را در جدول مقدماتی مسابقات جهانی دارد.

ثمری با اشاره به اینکه تیم های ایران مسابقات سختی را پیش رو دارند، گفت: پیش بینی نتیجه در مسابقات کانادا بسیار سخت است. البته بانوان ایران شرایط بهتری به نسبت دو تیم دیگر دارند، تیم ملی کاناپولوی مردان هم وضعیت خوبی از لحاظ آمادگی جسمانی و قدرت بدنی پیدا کرده و مطمئنا باید منتظر برگزاری مسابقات خوبی از این تیم باشیم.

مدیر تیم های ملی کاناپولو با بیان اینکه تیم های کاناپولوی ایران تنها برای ارتقاء رنکینگ عازم دیدارهای جهانی می شوند، ادامه داد: ما تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت تیم های ایران در جدول جهانی به کار بسته ایم اما حیف است که به دلیل مشکلات روادید نمی توانیم در هیچ مسابقه یا اردوی تدارکاتی برون مرزی شرکت کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط مجبور هستیم تمامی تمرینات را در ایران دنبال کنیم اما امیدواریم فدراسیون با دعوت از کشورهای همسایه زمینه برگزاری اردو یا یک مسابقه تدارکاتی را در کشور خودمان فراهم کند. 20 روز قبل از برگزاری رقابتهای جهانی کانادا یک تورنمنت بین المللی در انگلیس انجام می شود ولی به علت نزدیکی این دو مسابقه، نمی توانیم عازم این مسابقه شویم.

هشتمین دوره رقابتهای جهانی کاناپولو مرداد ماه سال جاری در ادمونتون کانادا برگزار می شود که سه تیم بانوان و مردان ایران دررده سنی بزرگسالان و تیم جوانان ایران در این رقابتها حضور خواهند داشت.