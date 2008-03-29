ارتباط میان ابتلا به آلزایمر و برجستگی شکم کشف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان بخش تحقیقات دانشگاه "آکلند" در کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نورولوژی" منتشر کرده اند، کشف کردند افرادی که در سن 40 سالگی چاق بوده و دارای برجستگی شکم هستند در 70 سالگی در معرض بالای خطر ابتلا به آلزایمر و دیگر اشکال جنون پیری قرار دارند.

این محققان با بررسی 6 هزار و 583 نفر در شمال کالیفرنیا به مدت 36 سال به این نتایج دست یافتند. در شروع تحقیقات که این بیماران بین 40 تا 45 سال داشتند، ابعاد دور شکم تمام شرکت کنندگان اندازه گیری شد.

در مدت 36 سال تحقیقات مشاهده شد که از مجموع داوطلبان حاضر در این تحقیق هزار و 49 نفر برابر با 16 درصد از کل شرکت کنندگان در سن 70 سالگی مبتلا به بیماری آلزایمر شدند.

بررسی این اطلاعات نشان می دهد بیمارانی که در نیمه زندگی خود دور شکمی بزرگتر از حد متوسط داشتند نسبت به افرادی که ابعاد دور کمر آنها نرمال بود سه برابر با احتمال بیشتر توسعه اشکال مختلف جنون پیری مواجه بودند.

بیماری آلزایمر شایع ترین شکل جنون پیری در میان این سالمندان است و بسیاری از دانشمندان در جستجوی دلایل و فاکتورهایی هستند که موجب بروز این بیماری می شوند.

این محققان با کمک نتایج این تحقیقات برای اولین بار موفق شدند ارتباط میان ابعاد شکم و توسعه آلزایمر را نشان دهند.

در این خصوص این دانشمندان نشان دادند: "در این مورد تنها مسئله وزن مهم نیست، بلکه نکته مهمتر این است که این اضافه وزن در کدام ناحیه بدن متمرکز شده است. در حقیقت اگر دو نفر را با هم مقایسه کنیم که هر دو 5/4 کیلو اضافه وزن دارند، کسی که این وزن اضافی را روی شکم خود حمل می کند نسبت به کسی که آن را در پهلوهای خود دارد، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است."