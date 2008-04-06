آغاز مرحله نهایی رقابتهای جهانی برنامه نویسی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین دوره نهایی رقابت بین المللی برنامه نویسی دانشگاهی انجمن ماشینهای محاسباتی (The 32nd ACM International Collegiate ) از 6 تا 10 آوریل (18 نا 22 فروردین) در کانادا برگزار می شود.

در مرحله مقدماتی این دوره از رقابتها در مجموع 6 هزار و 700 تیم از هزار و 821 دانشگاه از 83 کشور دنیا در 213 سایت از سپتامبر تا دسامبر 2007 با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 100 تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

براساس گزارش سایت ستاد برگزاری این رقابتها، پاداش نقدی، نشان افتخار و کمک هزینه تحصیلی از جمله جوایز دانشجویان رشته مهندسی و علوم رایانه ای تیم برنده در مرحله نهایی است.

تیم دانشگاه صنعتی شریف نیز به این مسابقات اعزام شده است.