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۱۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

172 هزار نفر از آرامگاه فردوسی بازدید کردند

172 هزار نفر از آرامگاه فردوسی بازدید کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از 25 اسفند ماه گذشته تاکنون، 172 هزار و 650 نفر از مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی واقع در توس مشهد بازدید کرده اند.

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو برابر شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، اطلاع رسانی مناسب و فرهنگ سازی سفر را از جمله مواردی دانست که زمینه افزایش بازدید کنندگان را فراهم آورده است.

مکرمی فر خاطرنشان کرد: منصور بن حسن ملقب به فردوسی سراینده شاهنامه در سال 411 ه ق در توس دیده از جهان فرو بست و آرامگاه وی پس از یک سلسله تحولات معماری با زیربنای 945 متر مربع در سال 1345 با معماری دوره هخامنشی ساخته شده و آرامگاه وی از مهمترین بناهای مورد بازدید در مجموعه فرهنگی تاریخی توس است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار داشت: در سال گذشته 350 میلیون ریال از اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به طرح بازسازی و بهسازی محور توس - مشهد اختصاص یافته است.

کد مطلب 657797

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