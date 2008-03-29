به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برگمان سال 1995 در پاسخ به برگزارکنندگان جشنواره فیلم گوتنبرگ، از فیلم 1981 "خواهران آلمانی" به کارگردانی مارگارت فن تروتا به عنوان یکی از فیلم‌های محبوب خود نام برد.

کنت برانا، فیلمساز و بازیگر بریتانیایی و آنگ لی فیلمساز تایوانی از مهمانان افتخاری قبلی هفته برگمان بودند که هر سال با نمایش فیلم‌های او، حضور میهمانان و برپایی سمینارها در فارو برگزار می‌شود. "لحظه جاودانی ماریا لارسون"، فیلم جدید یان تروئل فیلمساز معروف سوئدی اولین بار در دنیا در هفته برگمان به نمایش درمی‌آید.

خالق فیلم‌های "مهر هفتم" و "توت‌‌فرنگی‌های وحشی" زمانی از تروئل به عنوان "تنها نابغه سینمای سوئد" یاد کرده بود. برگمان 30 ژوئیه پارسال در منزل خود در فارو در 89 سالگی درگذشت و در همین جزیره کوچک به خاک سپرده شد.

مارگارت فن تروتا متولد 1942 در برلین، در کنار فیلمسازانی چون راینر ورنر فاسبیندر، ورنر هرتسوگ، الکساندر کلوگه، ویم وندرس و فولکر شلوندورف از چهره‌های پیشرو در سینمای موج نو آلمان در فاصله سال‌های 1960 تا 1980 بود.

فن تروتا که شخصیت‌های زن در فیلم‌های او حضوری برجسته دارند، همچنان یکی از مطرحترین فیلمسازان زن سینمای آلمان است. از فیلم‌های مهم او می‌توان به "جنون محض" 1983، "بردباری رزا لوکزامبورگ" 1986، "عشق و ترس" 1988،"قول" 1995 و "رزنتراس" 2003 اشاره کرد.