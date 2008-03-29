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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری زنجان حمایت می شود

سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری زنجان حمایت می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: توسعه گردشگری زنجان نیازمند ورود بخش خصوصی است و از سرمایه گذاری این بخش در استان زنجان حمایت می‌کنیم.

فرهنگ فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: به دلیل عدم تخصص کافی و نیز کمبود نیروهای انسانی، توسعه گردشگری در استان زنجان باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: البته در این صورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند.

فرخی افزود: همچنین آموزش در زمینه های مختلف گردشگری نیز باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه عملیات اجرایی در زمینه توسعه گردشگری هر چه سریعتر باید به بخش خصوصی واگذار شود، عنوان کرد: به طور قطع با این اقدام به نیروهای متخصص در این بخش افزوده خواهد شد.

فرخی تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در زمینه گردشگری استان در آینده نزدیک شاهد رونق گردشگری در زنجان هستیم.

وی با عنوان این که استان زنجان با دار بودن اماکن و مراکز تاریخی و گردشگری جزء استانهای مطرح کشور است، توجه به بخش گردشگری و سرمایه گذاری در این استان را ضروری دانست.

کد مطلب 657820

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