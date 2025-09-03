  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۷

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور در ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از توقیف ۱۵ دستگاه خودروی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار داشت: در راستای مطالبه به‌حق مردم و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور با اولویت برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و همچنین پاکسازی تفرجگاه‌ها در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان ایلام در اجرای این طرح موفق شدند ۱۵ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن را توقیف و به پارکینگ منتقل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام سرمایه اجتماعی را اساس و پایه اقتدار پلیس دانست و گفت: مردم پیکره اصلی جامعه هستند و هیچ امری بدون حضور آن‌ها شکل نخواهد گرفت. فراجا همواره در تلاش است با بهره‌گیری از مشارکت مردم، در راستای حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه، امنیت را برقرار و پایدار نگه دارد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
