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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

نمایشگاه جاذبه های گردشگری کردستان افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان کردستان در روزهای پایانی تعطیلات نوروز کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه ویژه جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان کردستان صبح امروز در محل خانه کرد در شهر سنندج گشایش یافت.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه  اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار و صنایع دستی ساخته شده توسط هنرمندان استان در قالب 20 غرفه به نمایش گذاشته شده است.

علی فعله گری ادامه داد: انواع صنایع دستی به نمایش گذاشته شده شامل پوشاک، صنایع چوب، سفال، تابلو فرش، انواع دست بافته های محلی بلورجات، تابلوهای نقاشی، عکس های مناطق دیدنی استان کردستان و ... است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را دستیابی سریع مسافران و گردشگران نوروزی به صنایع دستی استان خواند و افزود: خوشبختانه استقبال مردم کشور برای مسافرت به استان کردستان در سال جاری بسیار خوب بوده و امید می رود بتوانیم جاذبه های استان را به بهترین شکل به مسافران نوروزی معرفی کنیم.

این نمایشگاه تا پانزده فرودین ماه جاری پذیرای بازدید علاقه‌مندان است.

کد مطلب 657821

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