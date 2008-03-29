نمایشگاه جاذبه های گردشگری کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه ویژه جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان کردستان صبح امروز در محل خانه کرد در شهر سنندج گشایش یافت.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار و صنایع دستی ساخته شده توسط هنرمندان استان در قالب 20 غرفه به نمایش گذاشته شده است.

علی فعله گری ادامه داد: انواع صنایع دستی به نمایش گذاشته شده شامل پوشاک، صنایع چوب، سفال، تابلو فرش، انواع دست بافته های محلی بلورجات، تابلوهای نقاشی، عکس های مناطق دیدنی استان کردستان و ... است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را دستیابی سریع مسافران و گردشگران نوروزی به صنایع دستی استان خواند و افزود: خوشبختانه استقبال مردم کشور برای مسافرت به استان کردستان در سال جاری بسیار خوب بوده و امید می رود بتوانیم جاذبه های استان را به بهترین شکل به مسافران نوروزی معرفی کنیم.

این نمایشگاه تا پانزده فرودین ماه جاری پذیرای بازدید علاقه‌مندان است.