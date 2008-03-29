المپیکی های تکواندو به چین می روند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی تکواندو قصد دارد در زمان حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا برنامه تمرینی سه عضو این تیم که هم اکنون در اردوی المپیک به سر می برند نیز در کنار دیگر ملی پوشان دنبال شود.

هادی ساعی، یوسف کرمی و بهزاد خداداد نفرات حاضر در اردوی المپیک هستند که به همراه تیم ملی به چین اعزام خواهند شد و در زمان برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا ضمن تماشای مسابقات و محک زدن برخی حریفان آسیایی، تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

هجدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا طی روزهای 7 تا 9 اردیبهشت ماه در"ژنگ ژو" چین برگزار خواهد شد.