  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

/تکواندو قهرمانی آسیا/

المپیکی های تکواندو به چین می روند

المپیکی های تکواندو به چین می روند

سه عضو تیم ملی تکواندو که در اردوی المپیک حضور دارند، مسابقات قهرمانی آسیا را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی تکواندو قصد دارد در زمان حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا برنامه تمرینی سه عضو این تیم که هم اکنون در اردوی المپیک به سر می برند نیز در کنار دیگر ملی پوشان دنبال شود.

هادی ساعی، یوسف کرمی و بهزاد خداداد نفرات حاضر در اردوی المپیک هستند که به همراه تیم ملی به چین اعزام خواهند شد و در زمان برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا ضمن تماشای مسابقات و محک زدن برخی حریفان آسیایی، تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

هجدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا طی روزهای 7 تا 9 اردیبهشت ماه در"ژنگ ژو" چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 657822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها