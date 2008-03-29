عامل 95 درصد آتش سوزی جنگلها انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کارشناس منابع طبیعی، صبح شنبه در بازید از برخی مناطق آتش سوزی جنگلی در استان گیلان افزود: سالانه موارد زیادی آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان رخ می دهد که خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست و طبیعت وارد می کند .

وی اظهار داشت: در میان عوامل تخریب کننده جنگلها، آتش سوزی یکی از مهمترین و خطرناک ترین عواملی به شمار می رود که سالانه دهها هکتار از جنگلهای کشور به ویژه استان گیلان را به کام خود می کشد .

نیکجو، حفظ و حراست از منابع طبیعی به ویژه جنگلها را نیازمند عزم همگانی دانست و خاطرنشان کرد: جنگل به عنوان یکی از منابع طبیعی از با ارزش ترین سرمایه های کشور به حساب می آید و تخریب آن به هر میزان، خسارت جبران ناپذیری را به دنبال دارد .

این کارشناس جنگلداری یادآور شد: سالانه افزون بر یک هزار فقره آتش سوزی در سطح ۲۰ هزار هکتار از جنگلهای کشور رخ می دهد که در مجموع ۱۰ درصد این آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی شمال کشور حادث می شود .

نیکجو اکثر آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی را سطحی دانست و ادامه داد: سالانه تنها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار از جنگلهای کشور بر اثر آتش سوزی به طور کامل از بین می روند .



وی همچنین افزود: به طور میانگین در کشورهای مختلف جهان برای حفظ و حراست از جنگلها به ازای هر۱۰هزار هکتار یک جنگلبان وجود دارد این در حالی است که در کشور ما به علت کمبود نیرو در هر ۵۰ هزار هکتار جنگل، یک مامور حفاظت جنگل وجود دارد .

این کارشناس ارشد جنگلداری بیان داشت:

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از آنجا که جنگل یکی از منابع مهم طبیعی و از بزرگترین نعمت های خداوند است و از با ارزش ترین سرمایه های یک کشور به شمار می رود، نابودی و ویرانی آن موجب خسارتهای جبران ناپذیری می شود که حتی در زندگی نسلهای آینده اثر نامطلوب خواهد گذاشت

نیکجو عنوان کرد: سرانه سبزینگی در ایران دو دهم هکتار است این در حالی است که میانگین جهانی آن شش دهم هکتار است از اینرو به رغم حفظ و حراست از جنگلهای موجود باید توسعه و احیای جنگلها به طور اصولی در دستور کار قرار گیرد.