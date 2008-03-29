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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

شمار مسافران نوروزی ساوه از مرز 20 هزار نفر گذشت

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ساوه گفت: طی یک هفته اخیر، ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مسافر نوروزی وارد این شهرستان شده‌اند.

محسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد مسافر از طریق مبادی ورودی و پایانه‌های مسافربری وارد ساوه شده‌ اند.

وی اظهار داشت: بیشتر این افراد از مناطق تاریخی و تفرجگاه ‌های گردشگری از جمله مسجد جامع، چارسوق، مسجد سرح و بام ساوه دیدن کرده‌ اند.

نبوی خاطرنشان کرد: ستاد نظارت نوروزی میراث فرهنگی بر نحوه فعالیت مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی بین راهی این شهرستان نظارت دارد.

شهرستان ساوه به لحاظ برخورداری از ‪ ۲۲۳‬اثر تاریخی و باستانی و شرایط ترانزیتی، همه ساله به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی پذیرای شمار زیادی از مسافران و گردشگران است.

کد مطلب 657826

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