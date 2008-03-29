عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- اجلاس دمشق امروز در غیاب 9 تن از سران عرب آغاز به کار خواهد کرد.
- ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته در دو حادثه جداگانه، دو مبارز فلسطینی را به شهادت رساند.
- کاخ سفید استعفای یکی از بزرگترین معاونان جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل فساد مالی اعلام کرد.
- خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که به سیاست عدم مذاکره با جنبش حماس ادامه خواهد داد.
- تیم بین المللی تحقیق در مورد ترور رفیق حریری اعلام کرد که یک گروه تروریستی، ترور حریری را انجام داده است.
- انفجار بمب در جنوب افغانستان باعث کشته شدن دو نفر از کارمندان وزارت برق این کشور شد.
- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زیمبابوه آغاز شد.
- فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان در ادامه ادعاهای خود بر ضد سوریه، این کشور را عامل بن بست سیاسی در لبنان دانست.
- ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد.
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