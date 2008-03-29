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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های منطقه ای و بین المللی به شرح زیر است.

- اجلاس  دمشق امروز در غیاب 9 تن از سران عرب آغاز به کار خواهد کرد.

- ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته در دو حادثه جداگانه، دو مبارز فلسطینی را به شهادت رساند.

- کاخ سفید استعفای یکی از بزرگترین معاونان جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل فساد مالی اعلام کرد.

- خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که به سیاست عدم مذاکره با جنبش حماس ادامه خواهد داد.

- تیم بین المللی تحقیق در مورد ترور رفیق حریری اعلام کرد که یک گروه تروریستی، ترور حریری را انجام داده است.

- انفجار بمب در جنوب افغانستان باعث کشته شدن دو نفر از کارمندان وزارت برق این کشور شد.

- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زیمبابوه آغاز شد.

- فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان در ادامه ادعاهای خود بر ضد سوریه، این کشور را عامل بن بست سیاسی در لبنان دانست.

- ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد.

کد مطلب 657833

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