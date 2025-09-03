تحقق ۱۱۵۰ میلیارد تومان درآمد عمومی در خراسان جنوبی

مرتضی ذاکریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد درآمدی استان در پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد ۹۲ درصد منابع عمومی خراسان جنوبی متکی بر وصولیهای مالیاتی است.
وی افزود: تحقق این میزان درآمد بیانگر انضباط مالی و بهبود روند وصولیها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: این روند علاوه بر تأمین منابع لازم برای اداره امور استان، زمینه برنامهریزی دقیقتر برای تخصیص اعتبارات به پروژههای عمرانی و هزینههای جاری را نیز فراهم میکند.
ذاکریان با اشاره به ضرورت همکاری فعالان اقتصادی، اصناف و واحدهای تولیدی در این مسیر گفت: تلاش میکنیم با رویکرد عدالت مالیاتی، ضمن حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری، درآمدهای پایدار استان را نیز تقویت کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق درآمدها باید در خدمت توسعه واقعی استان قرار گیرد، گفت: هدف اصلی ما صرفاً وصول منابع نیست بلکه استفاده بهینه از آنها برای ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای رفاه عمومی و تحقق اهداف برنامههای توسعهای استان است.
