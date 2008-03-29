مدت خدمت سربازی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ 2 پاسدار موسی کمالی مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت : حسب پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به مدت 2 سال و از تاریخ 1/1/87 تا 1/1/89 مدت خدمت دوره سربازی در مناطق عملیاتی 17 ماه، محروم و بد آب و هوا 18 ماه و سایر مناطق کشور 20 ماه تعیین گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: مبنای تعیین مناطق محروم و بد آب و هوای کشور مصوبه هیئت وزیران است .

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امیدواریم که جوانان عزیز، این آینده سازان میهن اسلامی در چارچوب مقررات همچون سال های گذشته با حضور فعال و پر نشاط در انجام خدمت دوره ضرورت افتخار آفرین باشند.