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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

تا آغاز سال 89 ؛

مدت خدمت سربازی کاهش یافت

مدت خدمت سربازی کاهش یافت

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد : با توجه به استقبال گسترده و چشمگیر جوانان جهت اعزام به خدمت سربازی، به مناسبت سالروز دوازده فروردین تجلی اراده یک ملت جهت تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدت خدمت سربازی کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ 2 پاسدار موسی کمالی مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت : حسب پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به مدت 2 سال و از تاریخ 1/1/87 تا 1/1/89 مدت خدمت دوره سربازی در مناطق عملیاتی 17 ماه، محروم و بد آب و هوا 18 ماه و سایر مناطق کشور 20 ماه تعیین گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: مبنای تعیین مناطق محروم و بد آب و هوای کشور مصوبه هیئت وزیران است .

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امیدواریم که جوانان عزیز، این آینده سازان میهن اسلامی در چارچوب مقررات همچون سال های گذشته با حضور فعال و پر نشاط در انجام خدمت دوره ضرورت افتخار آفرین باشند.

کد مطلب 657837

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