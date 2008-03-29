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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

افزایش 25 درصدی میزان گردشگران داخلی در سال جدید

افزایش 25 درصدی میزان گردشگران داخلی در سال جدید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: پیش بینی می شود طبق برنامه این سازمان، امسال میزان گردشگری داخلی به بیش از 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در نوزوز امسال با توجه به آمار رسیده، گردشگری داخلی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی در خصوص تاثیر عرضه  بنزین آزاد بر روند توسعه سفر در کشور بیان داشت: توزیع بنزین بدین شکل، هیچ  تاثیر منفی در توسعه گردشگری داخلی نداشته است.

مشایی با اشاره به ثابت ماندن نرخ هتل ها و واحدهای اقامتی در سال جاری نسبت به پارسال افزود: پنج هزار بازرس در کل کشور وظیفه نظارت بر قیمت ها را عهده دار هستند تا با هرگونه تخلفی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی در خصوص افزایش غیرمجاز نرخ برخی هتلها و مراکز اقامتی در یکی از استانهای کشور خاطرنشان کرد: 25 درصد افزایشی که در اواخر پارسال اعلام شد بر اساس  نرخ سال 85 نبود، بلکه نرخی پایین تر از آن اعلام شد که با احتساب این 25 درصد، در مجموع حدود سه تا چهار درصد افزایش قیمت هتل ها در سال 86 نسبت به سال 85  اعمال شد.

کد مطلب 657840

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