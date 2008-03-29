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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

80 عضو جوان هلال احمر در تربت حیدریه به مسافران خدمت رسانی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه از فعالیت 80 نفر از اعضای سازمان جوانان هلال احمر این شهرستان در خدمت رسانی به مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، جواد صادق زاده، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای این سازمان از 25 اسفند در قالب امداد جاده ای، راهنمایی مسافران و اسکان موقت فعال شده اند.

وی بیان داشت: در راستای تسهیل در خدمت رسانی به مسافران دو دستگاه پست جاده ای و هفت نفر از امداد گران پست های جاده ای در جاده های اصلی خراسان مستقر شده اند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات، تردد بسیار در جاده های این منطقه وجود دارد، دو دستگاه آمبولانس امداد و یک دستگاه خودروی نجات به همراه دو پرستار، کار امداد رسانی به سانحه دیدگان را انجام می دهند.

صادق زاده همچنین از اسکان پنج هزار و 414 مسافر در بخش اسکان آموزش و پرورش خبر داد و افزود: علاوه بر این، 591 نفر به صورت اضطراری در کمپ های ویژه اسکان یافته اند.

وی با اشاره به نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهر بیان داشت: این نمایشگاه در محل قطب الدین حیدر با همکاری اداره بازرگانی و اصناف مختلف دایر شده است که بسیار مورد توجه  مسافران قرار گرفته است.

کد مطلب 657841

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