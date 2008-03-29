80 عضو جوان هلال احمر در تربت حیدریه به مسافران خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، جواد صادق زاده، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای این سازمان از 25 اسفند در قالب امداد جاده ای، راهنمایی مسافران و اسکان موقت فعال شده اند.

وی بیان داشت: در راستای تسهیل در خدمت رسانی به مسافران دو دستگاه پست جاده ای و هفت نفر از امداد گران پست های جاده ای در جاده های اصلی خراسان مستقر شده اند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات، تردد بسیار در جاده های این منطقه وجود دارد، دو دستگاه آمبولانس امداد و یک دستگاه خودروی نجات به همراه دو پرستار، کار امداد رسانی به سانحه دیدگان را انجام می دهند.

صادق زاده همچنین از اسکان پنج هزار و 414 مسافر در بخش اسکان آموزش و پرورش خبر داد و افزود: علاوه بر این، 591 نفر به صورت اضطراری در کمپ های ویژه اسکان یافته اند.

وی با اشاره به نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهر بیان داشت: این نمایشگاه در محل قطب الدین حیدر با همکاری اداره بازرگانی و اصناف مختلف دایر شده است که بسیار مورد توجه مسافران قرار گرفته است.