درجه بندی واحدهای اقامتی خصوصی و استیجاری در استانها انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رسول فلاحت، صبح امروز در جریان بازدید از ستاد تسهیلات نورزی خراسان رضوی با اشاره به هماهنگی های سازمانهای مرتبط با اسکان مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در واحدهای اقامتی اظهار داشت: واحدهای اقامتی خصوصی و استیجاری برای سرریز مسافران و گردشگران از هتلهای سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دفتر امور گردشگری و استاندارد سازی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور درجه بندی این واحدها را به استانها واگذار کرده که در برخی استانهای مشخص شده شرکتهای مسئول ساماندهی واحدهای اقامتی خصوصی و استیجاری، مسئول درجه بندی و نرخ گذاری این واحدها شده اند.

دبیر ستاد طرح ملی ساماندهی منازل شخصی و استیجاری کشور در ادامه پیرامون نحوه راهنمایی مسافران و زائران ایرانی و خارجی به این واحدها بیان داشت: با هماهنگی فرماندهی ناجا و اداره اماکن شهرداری ها و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تمامی راهنمایان مسافر در استانهای کشور با لباس متحد الشکل با آرم ستاد تسهیلات و اداره اماکن و با کارتهای شناسایی معتبر نسبت به هدایت مسافرین به اماکن اقامتی اقدام می نمایند تا مسافرین و گردشگران به راحتی در محلهای تعیین شده اقامت کنند.

وی یادآور شد: مسافران و گردشگرانی که قصد رزرو واحدهای اقامتی را دارند می توانند از طریق سایت (www.khaneh-eghamat.ir) نسبت به تعیین محل اقامت و نرخ پذیرش آنان اطلاع کسب کنند و همچنین برای آسایش بیشتر مسافران نوروزی در مبادی ورودی شهرها، ستاد اطلاع رسانی تشکیل شده است که گردشگران می توانند از این دفاتربرای اقامت خود اطلاعات لازم را کسب نمایند.

دبیر ستاد طرح ملی ساماندهی منازل شخصی و استیجاری کشور عنوان کرد: در استان خراسان رضوی 950 واحد استیجاری با ظرفیت 9 هزار و 500 اتاق وجود دارد که تاکنون حدود 500 هزار نفر در این مدت در آنها اقامت داشته اند.