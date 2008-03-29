فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی در امر اطلاع رسانی چشمگیر است

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: با توجه به حجم بالای زائر و مسافر به مشهد، اطلاع رسانی دقیق و به موقع از اهمیت بالایی برخوردار است که تاکنون به نحو مطلوبی انجام گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت گردشگری در کشور افزود: توزیع مناسب سفر و توسعه سفرهای گروهی به گردشگری کشور رونق می بخشد.

شهردار مشهد، افزایش تقاضا و مطالبات مردمی را در حوزه گردشگری مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: از آنجا که گردشگری موضوعی نوپا در کشور است که در سالهای اخیر به معنای سفرهای گروهی و نه فردی ساماندهی شده است، نیازمند امکانات و تجهیزات بالا در پاسخگویی به نیاز مسافران است.

وی تاکید کرد: به دلیل این تقاضای بالا با تمرکز زدایی، باید سفر را در کلیه مناطق کشور با توجه به پتانسیل و جاذبه های گردشگری آن محل گسترش دهیم.

پژمان ادامه داد: طی دو سال اخیر، اقدامات بسیار خوبی در زمینه توسعه گردشگری خارجی و داخلی صورت گرفته که بخشی از آن نتیجه اطلاع رسانی دقیق و به موقع بوده است.

شهردار مشهد با اشاره به آمار بالای انعکاس اخبار معاونت اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی عنوان کرد: رسانه به عنوان بازوی توانمند در انعکاس اخبار پیرامون این حوزه می تواند به توسعه گردشگری داخلی و خارجی کمک کنند.

پژمان خاطرنشان کرد: آگاهی دادن به مسافران از ضرورت هایی است که به رونق گردشگری کمک شایانی می کند زیرا یکی از مشکلات در امر سفر، عدم شناخت و آگاهی مسافران از جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی کشور است.