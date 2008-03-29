چهار میلیون و 29 هزار نفر تا پایان روز هشتم فروردین ماه وارد مشهد شدند

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: سه میلیون و 11هزار و 377 نفر از زائران با خودروی شخصی، 655 هزار و 537 نفر از طریق پایانه مسافربری، 260 هزار و 928 نفر از طریق راه آهن و 102 هزار و 48 نفر از طریق فرودگاه به مشهد آمده اند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت تعداد 609 هزار و 613 نفر از بناهای تاریخی و 59 هزار و 743 نفر نیز از موزه های این استان بازدید کردند.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی با اشاره به فعالیت مداوم واحدهای بازرسی مراکز اقامتی و خدمات مسافرتی اظهار داشت: در روز هشتم فروردین نیز 138 مورد بازدید از اماکن گردشگری و اقامتی استان صورت گرفت که طی آن هفت تذکر کتبی و پنج اخطار به متخلفان داده شد.