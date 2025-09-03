به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ صبح روز چهارشنبه در جریان سفر به ایلام و دیدار با استاندار، با اشاره به تغییر رویکرد جهانی نسبت به مفهوم توسعهیافتگی، تأکید کرد: توسعه واقعی زمانی محقق میشود که بر پایه اصول توسعه پایدار از جمله حفظ محیط زیست، مدیریت منابع و تقویت سرمایه انسانی شکل بگیرد و امروز توسعهیافتهترین جاهای جهان، مناطقی هستند که استانداردها و شاخصهای توسعه پایدار را رعایت کرده باشند.
وی گفت: ایلام استانی است که توانسته با حفظ محیط طبیعی و تربیت نیروی انسانی توانمند، مسیر توسعه خود را همراستا با شاخصهای جهانی طی کند و این موضوع در موفقیتهای علمی و اقتصادی این استان نمود یافته است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامهای دولت در حوزه تخصیص منابع ارزی، یادآور شد: امسال در مجموع ۱۰ میلیارد دلار تخصیص ارز داشتیم که از این میزان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای تهیه اتوبوسهای اربعین اختصاص یافته است که نقش مهمی در تسهیل جابهجایی زائران خواهد داشت.
شیخ ادامه داد: برای تخصیص ارز به پروژههای بزرگی از جمله پتروشیمی هلیلان و سایر طرحهای صنعتی استان، پیگیریهای لازم در حال انجام است تا این ظرفیتها هرچه زودتر وارد چرخه تولید شود.
وی مرز مهران را «حیاتیترین مرز کشور تا دهه آینده» توصیف کرد و گفت: این مرز میتواند به دریچهای برای دسترسی ایران به فضای وسیعی از بازارهای جهانی تبدیل شود و ظرفیتهای صادراتی استان را چند برابر کند.
معاون وزیر صمت در تشریح برنامههای توسعه صنعتی استان اظهار کرد: احداث صنایع صادراتمحور، ایجاد باراندازهای خدماتی و تدارکاتی، بهرهگیری از ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی در ایلام در دستور کار قرار دارد و این مسیر میتواند ایلام را به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور تبدیل کند.
نظر شما