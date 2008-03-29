سپاه پاسداران یوم الله 12 فروردین را به ملت ایران تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند مردم قهرمان ایران در 22 بهمن 57 با زعامت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با ایثارگری و شهادت هزاران نفر از بهترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید و در یوم الله دوازده فروردین 58 با برگزاری مهمترین همه پرسی، صفحه زرین و درخشان دیگری را به تاریخ ایران اسلامی اضافه کرد .

این بیانیه می افزاید : انقلاب اسلامی اکنون پس از قریب به سه دهه با اتکال به نیروی لایزال الهی و همچنین با اتکا به اعتماد به نفس ملی و ظرفیت های درونی خود، به درجه ای از رشد مادی و معنوی رسیده که آمادگی دارد با پیروی از رهنمودهای داهیانه و منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب، با حضور حماسی و هوشیاری سیاسی و تعهد دینی و انقلابی خود در تمامی صحنه ها و عرصه های جدید ضمن شکوفاسازی همه ظرفیت های بالقوه ای که تاکنون حاصل شده، توانمندی های خود را برای توسعه مستقل و تبدیل ایران به یک الگوی فراگیر جهانی، خصوصا در جهان سوم و خاورمیانه به نمایش بگذارد.

سپاه پاسداران در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: همچنانکه در دوازده فروردین سال 58 ملت ایران اسلامی با حضور بی بدیل و با رای قاطع خود، کشورهای مدعی دموکراسی را شگفت زده کردند در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردم با حضور پر شکوه و مشارکت بسیار گسترده در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با وجود فشارهای ناشی از سختی ها و مشکلات معیشتی، اما با درک صحیح و فهم عمیق از شرایط و مناسبات بین المللی و مسائل داخلی، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل، رهبر معظم انقلاب، نظام دینی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

این بیانیه می افزاید: مردم ایران به رغم همه فشارها و خباثت های مستکبرین و خیانت بعضی خودباختگان داخلی، بر راهی که آغاز کرده، تاکید و پافشاری نموده، همچنانکه در سال های گذشته به یمن استقلال و اعتماد به نفس ملی برآمده از انقلاب اسلامی با ارتقای کمی و کیفی فناوری صلح آمیز هسته ای ایران به عالی ترین سطوح، کشف داروهای مختلف برای غلبه بر بیماریهای صعب العلاج و بالاخره پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر ایرانی به فضا موجب حیرت جهانیان گردید و در سال جدید نیز آماده یک جهش بزرگ در تمامی عرصه های جهانی با بروز خلاقیت ها و ابتکار ، از مسیر میانبر برای رسیدن به قله ها خواهد بود.

در پایان این بیانیه آمده است: سپاهیان جان بر کف و بسیجیان دریادل ضمن گرامیداشت یوم الله دوازدهم فروردین و با تاکید بر استفاده از فناوری های روز در عرصه های مختلف نظامی، دفاعی، فرهنگی و ... آمادگی کامل خود را تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن در مقابل توطئه های استکبار جهانی، تا تحقق زمینه تشکیل حکومت جهانی اسلام برای استقرار عدل جهانی با ظهور حضرت ولی عصر اروحنا فداه اعلام می کند.