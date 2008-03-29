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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

/هفته سی ام لالیگا/

رئال مادرید برای فرار از سایه بارسا می جنگد / شاگردان ریکارد به دیدار بتیس می روند

رئال مادرید برای فرار از سایه بارسا می جنگد / شاگردان ریکارد به دیدار بتیس می روند

هفته سی ام مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا از امشب با برگزاری 2 دیدار آغاز می شود که در یکی از این بازی ها تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه "ویسنته کالدرون" به دیدار رئال بتیس می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله 9 هفته مانده به پایان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا، رقابت تیم های بارسلونا و رئال مادرید به اوج خود رسیده است. اختلاف چهار امتیازی این دو تیم رقابت را جذاب تر و حساسیت کار را در صدر جدول دو چندان کرده است.

امروز و در آغاز هفته سی ام این مسابقات، بارسلونا در خانه رئال بتیس به میدان می رود. در فاصله 4 روز مانده تا بازی حساس با شالکه آلمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و برای کم کردن اختلاف با صدرجدول شاگردان فرانک ریکارد چاره ای جز غلبه بر رئال بتیس ندارند.

فردا نیز تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به دیدار سویا می رود. ناکامی های اخیر جایگاه این تیم را در صدر جدول رده بندی به خطر انداخته است. شاگردان شوستر برای فرار از سایه بارسا که هر روز نزدیک تر از روز گذشته می شود باید در این بازی خانگی حداکثر امتیازات را کسب کنند.

- برنامه دیدارهای هفته سی ام مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:
شنبه - 10/1/87
رئال بتیس - بارسلونا
ویارئال - آتلتیکومادرید
یکشنبه - 11/1/87
وایادولید - رئال زاراگوزا
رکرتیوواوئلوا - آتلتیکومادرید
اسپانیول - رسینگ سانتاندر
آلمریا - لوانته
والنسیا - رئال مایورکا
ختافه - اوساسونا
دپورتیوو لاکرونیا - رئال مورسیا
رئال مادرید - سویا

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:
1- رئال مادرید 62 امتیاز
2- بارسلونا 58 امتیاز
3- ویارئال 56 امتیاز
4- آتلتیکومادرید 50 امتیاز
--------------------------
17- وایادولید 32 امتیاز- تفاضل 16-
18- رکرتیوو اوئلوا 32 امتیاز- تفاضل گل 17-
19- رئال مورسیا 26 امتیاز
20- لوانته 19 امتیاز

کد مطلب 657858

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