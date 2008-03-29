انگلیس خواستار حل سیاسی مسائل در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، براون درمصاحبه با روزنامه تلگراف دادن فرصت به طالبان برای حضور درصحنه سیاسی افغانستان را با وجود دیدگاه های غیر قابل قبول آنها، از راه حل های پایان دادن به جنگ عنوان کرد.

وی، طالبان را گروهی دارای اعتقادات شخصی خاص دانست و پیروی آنها ازیک ایدئولوژی خاص را رد کرد.

وزیردفاع انگلیس خواهان تلاش بیشتر برای تشویق مردم به حمایت از دولت افغانستان شد .

روابط دولت حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و دولت انگلیس اززمانی که طرحی برای ساخت یک اردوگاه آموزشی ازسوی انگلیس برای طالبان فاش شد به تیرگی گراییده است.