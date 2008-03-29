مردم شهر بوشهر دو برابر بیشتر از سرانه آب مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی افراشته افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب در کشور به ازای هر نفر 36 متر مکعب در سال است این در حالی است که سرانه یاد شده به ازای هر نفر در شهر بوشهر 77 متر مکعب آب مصرفی در سال است.

وی اظهار داشت: شهرستان دشتی با سرانه آب مصرفی 62 متر مکعب آب در سال و شهرستان دیلم با سرانه مصرفی 59 متر مکعب از شهرستانهای پر مصرف آب بعد از مرکز استان به شمار می روند.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم مصرف بهینه و صرفه جویی بیشتر آب از سوی مردم استان یادآور شد: با توجه به اینکه آب از فواصل دور و از استانهای همجوار وارد استان می شود، شایسته نیست آبی که با هزینه و زحمات فراوان تهیه می شود با بی توجهی به هدر رود.

افراشته یادآور شد: متاسفانه مصرف بی رویه آب در شهرستانهای شمالی استان موجب کمبود و کاهش آب در شهرستانهای جنوبی استان شده است.

وی اظهار داشت: مردم استان با صرفه جویی و مصرف بهینه آب علاوه بر کاهش قطعی آب در فصول مخنلف به وی‍ژه در تابستان، زمینه رضایت مندی و استفاده دیگر هم استانی هایمان را نیز از این نعمت خدادادی فراهم کنند.

استاندار بوشهر عنوان کرد: سالانه 220 هزار متر مکعب آب وارد این استان می شود این در حالی است که تا دو سال گذشته تنها 90 هزار متر مکعب آب وارد استان می شد.

افراشته با بیان اینکه در سال جاری با مدیریت بهینه آب در استان، تلاش می شود سرانه مصرف آب در بوشهر کاهش یابد، ادامه داد: جهت رسیدن به این هدف نیازمند همکاری بیش از پیش مردم استان هستیم.