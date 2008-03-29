ضرورت حمایت اجلاس دمشق از قدس و وحدت گروههای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه اظهار داشت: میزان تعامل اجلاس سران عرب با رفع محاصره نوارغزه و کاهش مشکلات شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و نوارغزه و حمایت از قدس، معیار موفقیت یا شکست اجلاس دمشق به شمار می رود.

وی از سران عرب در اجلاس دمشق خواست تا از تلاشهای یمن و دیگر کشورهای عربی برای از بین بردن اختلافات داخلی فلسطین و ایجاد وحدت میان گروههای فلسطینی حمایت کنند.

هنیه در عین حال ضمن اشاره به دخالتهای آمریکا و اسرائیل در امور فلسطین تصریح کرد: با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل تمامی تلاشها برای از بین بردن اختلافات داخلی فلسطین را وتو می کنند؛ اما با این حال جنبش حماس حاضر است به تمامی درخواستها برای ایجاد وحدت میان گروههای فلسطینی پاسخ مثبت دهد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در ادامه بر ضرورت اینکه اجلاس دمشق باید موضع قاطعی را به منظور رفع محاصره نوارغزه و بازگشایی گذرگاه رفح اتخاذ کند؛ تاکید کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود از سران عرب خواست آنچه که آن را روند سازش می نامند و نیز حقیقت موضع اسرائیل به ویژه پس از کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس را در سایه توسعه شهرکها و گسترش تجاوزات اسرائیل بر ضد ملت فلسطین، ارزیابی کنند.

هنیه در پایان از سران عرب در اجلاس دمشق خواست تا با تشکیل یک کمیته حقوقی به منظور پیگیری جنایات اسرائیل در دادگاههای بین المللی و تلاش برای آزادی وزیران و نمایندگان اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیلی به ویژه "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین موافقت کنند.

لازم به ذکر است اجلاس سران عرب امروز و فردا و در غیاب 9 تن از رهبران عرب در دمشق برگزار می شود.