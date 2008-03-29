مدارس کشور 14 و 15 فروردین ماه دایر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که سال 86 به دلیل برف و سرما و همچنین انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مدارس با تعطیلی ناخواسته زیادی روبرو بودند از والدین دانش آموزان جهت آماده سازی فرزندان خود برای رفتن به کلاس های درس از روز چهاردهم دعوت به همکاری و مساعدت می شود و بر این اساس کلاس های درس مطابق برنامه معمول تشکیل و فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

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