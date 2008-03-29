افزایش 23 درصدی جابجایی مسافر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین دبیر ستاد تسهیلات نوروزی مازندران، صبح شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات نوروزی اظهار داشت: یک میلیون و 698 هزار مسافر هفته اول امسال در مازندران جابجا شدند که این میزان جابجایی نسبت به مدت مشابه پارسال 22 درصد رشد داشته است.

محمدرضا شیدفر خاطرنشان کرد: در هفته اول امسال نیز 109 هزار و 959 سرویس برون استانی و 167 هزار و 201 سرویس درون استانی در مازندران انجام شده است.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به اینکه ددر هفته اول امسال، دو میلیون و 359 هزار و 550 لیتر بنزین توسط شرکت نفت منطقه ساری توزیع شده است، یادآور شد: این میزان توزیع سوخت در منطقه ساری 55 درصد کاهش نشان می دهد.

شیدفر با بیان اینکه یک میلیون و 448 هزار لیتر بنزین در هفته اول نوروز امسال در مازندران توزیع شده است، یادآور شد: 17 میلیون لیتر نفت گاز در این مدت در مازندران توزیع شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 32 درصد کاهش در مصرف داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع 360 تصادف خسارتی، 56 تصادف جرحی در هفته اول امسال در استان بیان داشت: هزار و 271 مورد جراحی در این هفته در استان انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته است.

این مسئول همچنین با اشاره به افزایش 15 درصدی ورودی مسافران در هفته اول امسال، یادآور شد: یک میلیون و 177 هزار مسافر از استان در این هفته خارج شدند که 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

شیدفر با بیان اینکه میزان اسکان فرهنگیان در مدارس استان 16 درصد رشد داشته است اظهار داشت: 76 هزار و 335 مسافر در زائر سراهای استان پذیرش شدند.

وی همچنین میزان بیماران ویزیت شده در مراکز درمانی استان در هفته اول فروردین ماه را 48 هزار نفر اعلام کرد و افزود: تعداد بیماران پذیرش شده در استان در این مدت از رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.