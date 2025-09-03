  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

بهره‌مندی مراکز بهداشتی و درمانی لرستان از فیبر نوری

بهره‌مندی مراکز بهداشتی و درمانی لرستان از فیبر نوری

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهره‌مندی مراکز بهداشتی و درمانی این استان از فیبر نوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان اقدامات دولتی در راستای رفاه حال مردم مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی استان، یکی از دغدغه‌های مهم دانشگاه است و هدف ما اجرای خدمات بهتر و در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است.

وی گفت: مراکز بهداشتی، درمانی می‌بایست از ارتباطی پایدار و ایدئال برخوردار بوده و همچنین باتوجه‌به اهمیت برنامه نظام ارجاع به‌عنوان یکی از اولویت‌دارترین برنامه‌های وزارت متبوع، زیرساخت‌های مخابراتی در این زمینه بسیار مهم و ارزشمند هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهره‌مندی مراکز بهداشتی و درمانی این استان از فیبر نوری خبر داد.

کد خبر 6578776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها