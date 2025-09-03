به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری امروز سهشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان اقدامات دولتی در راستای رفاه حال مردم مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی استان، یکی از دغدغههای مهم دانشگاه است و هدف ما اجرای خدمات بهتر و در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است.
وی گفت: مراکز بهداشتی، درمانی میبایست از ارتباطی پایدار و ایدئال برخوردار بوده و همچنین باتوجهبه اهمیت برنامه نظام ارجاع بهعنوان یکی از اولویتدارترین برنامههای وزارت متبوع، زیرساختهای مخابراتی در این زمینه بسیار مهم و ارزشمند هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهرهمندی مراکز بهداشتی و درمانی این استان از فیبر نوری خبر داد.
