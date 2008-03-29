روستای آسیابسر بهشهر میزبان بیش از پنج هزار طبیعت گرد است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیابسر بهشهر یکی از روستاهای هدف گردشگری است که با جاذبه های بی شمارش مورد توجه گردشگران قرار می گیرد.

رحمت عباس نژاد تاریخچه این روستا را 400 سال قبل تخمین زد و گفت: سرچشمه، میان چشمه، شمشیر بر، آتشکده عهد باوندیان، قلعه شاهنشین قبل از اسلام و...از جمله ظرفیت های این منطقه برای توسعه طبیعت گردی است.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی مازندران از مراسم استقبال گردشگران با چای و شیرینی و اسکان آنان در مدرسه روستا خبر داد و بیان داشت: ایجاد کمپینگ های ارزان قیمت جهت اسکان طبیعتگردان در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی یادآور شد: 17 روستای گردشگری شامل فرح آباد، لاویج، لاجین، لاریجان، ورسک، آب اسک، هندو کلا، گرسماسر، جواهر ده، ورسه، کجور، چپگرود، کندلوس، یوش، امامزاده عبدالله و نوای آمل شناسایی شده است که در صورت جذب سرمایه گذار می تواند به پایلوت طبیعت گردی کشور تبدیل شود.