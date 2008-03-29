به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد وینسنت گالو و آلدن ارنریش بازیگر 18 ساله تازه‌کار نقش دو برادر را بازی می‌کنند و ماریبل وردو در نقش دوست گالو ظاهر می‌شود. خاویر باردم بازیگر برنده اسکار نیز نقشی کوتاه در فیلم دارد.





فرانسیس فورد کوپولا

کوپولا گفت اولین صحنه‌های فیلم در محله لا بوکا یکی از نواحی فقیرنشین شهر بوئنوس آیرس که پر از ساختمان‌های اجاره‌ای فیلمبرداری می‌شود. هزاران مهاجر در سال‌های پایانی قرن پیش در این محله سکنی گزیدند.

کارگردان و فیلمنامه نویس ایتالیایی‌تبار با رد این مسئله که فیلم جدید او درباره مهاجرت خانواده خود او به نیویورک است، گفت: "این فیلم واقعا یک زندگی‌نامه شخصی نیست، بلکه فیلمی شخصی است. "تترو" داستانی درباره یک خانواده است، یک فیلم کوچک و به نوعی مستقل."

خالق آثاری کلاسیک مانند سه‌گانه "پدرخوانده" و "اینک آخرالزمان" فیلم جدید خود را که با بودجه‌ای در حدود 15 میلیون دلار ساخته می‌شود، با فیلم‌های اروپایی دهه 1950 و 1960 مقایسه کرد و آن را فرصتی برای ادامه اکتشافات شخصی خود در مقام یک کارگردان دانست.

او چهارشنبه پیش در یک نشست خبری با حضور بازیگران خود گفت: "خیلی دوست دارم فیلم ساختن را یاد بگیرم. شاید بامزه به نظر برسد چون 40 سال است این کار را انجام می‌دهم، اما سینما چیزی است که هیچ‌وقت نمی‌توانید بگوئید تمام آن را یاد گرفته‌اید و من می‌خواهم به شیوه‌ای جدید فیلم بسازم."

کوپولا در عین حال از گالو، وردو، ارنریش و بازیگران آرژانتینی فیلم جدید خود به عنوان "جمع کوچک ما" یاد کرد و افزود: "من هیچوقت با نگاه یک استاد بزرگ فیلم نمی‌سازم، بلکه خودم را بیشتر یک کودک پرتخیل می‌بینم."

فیلمساز 69 ساله در 1971 برای فیلمنامه "پاتن" برای اولین بار برنده اسکار شد. او در 1973 برای فیلمنامه "پدرخوانده" یک اسکار دیگر گرفت و دو سال بعد با "پدرخوانده 2" اسکار بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه را برد. "جوانی بدون جوانی" اولین فیلم کوپولا پس از 10 سال پارسال نمایش داده شد.

داستان فیلم "تترو" درباره یک مرد جوان ایتالیایی با بازی ارنریش است که برای پیدا کردن برادر خود که سال‌ها قبل خانواده را ترک کرده، به بوئنوس آیرس سفر می‌کند. ارنریش سابقه حضور در چند مجموعه تلویزیونی از جمله یکی از اپیزودهای مجموعه "سی. اس. آی: بازجویی صحنه جنایت" را دارد. او به واسطه استیون اسپیلبرگ وارد این حرفه شده است.

گالو بازیگر و فیلمساز 47 ساله آمریکایی بیش از 20 سال سابقه بازیگری دارد و سال 2003 فیلم "خرگوش قهوه‌ای" را در مقام کارگردان در بخش مسابقه جشنواره کن داشت. وردو 38 ساله اسپانیایی است و دو فیلم مطرح "و مادر تو نیز" و "هزارتوی پن" را در کارنامه دارد.

باردم بازیگر 39 ساله اسپانیایی به تازگی برای "پیرمردهای کشوری ندارند" ساخته برادران کوئن برنده اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد. "دوشنبه‌ها در آفتاب"، "دریای درون" و "عشق سال‌های وبا" از دیگر فیلم‌های اوست.