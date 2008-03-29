اعزام تیم دانشگاه صنعتی شریف به مسابقات جهانی برنامه نویسی در کانادا

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین مسابقه جهانی برنامه‌نویسی دانشجویی acm از ۶ تا ۱۰ آوریل ۲۰۰۸ در کالگری کانادا برگزار می‌شود و تیم دانشگاه صنعتی شریف که در مسابقه منطقه‌ای غرب آسیا به مقام اول دست یافت، برای شرکت در این مسابقات به کانادا اعزام خواهد شد.

نیما احمدی‌پور، مهدی صفرنژاد و وحید لیاقت اعضای تیم دانشگاه صنعتی شریف را تشکیل می دهند.

در این مسابقات دانشجویان شرکت کننده در قالب گروه ها و تیم های سه نفری و با حضور یک سرپرست به رقابت می پردازند.



در این رقابت دانشجویان باید با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر به حل مسئله هایی دشوار می پردازند. دانشجویانی که بتوانند این مسائل را در حداقل زمان حل کنند به عنوان برنده مسابقه معرفی می شوند. حداکثر زمان برای حل مسائل 5 ساعت در نظر گرفته شده است. مسائل به زبان انگلیسی ارائه می شود. به ازای هر سوالی که توسط دانشجویان پاسخ داده شود بادکنکی به رنگ مشخص دریافت می کند.

محیط برگزاری مسابقات نرم افزار PC2 است که در محیط شبکه های اختصاصی مسابقات، ارتباط بین کلیه تیمها، داوران و مسئولان برگزاری مسابقات و تابلوهای نمایش نتایج ارتباط برقرار می کند. این نرم افزار استاندارد مسابقات جهانی است و تیم های شرکت کننده در مسابقه جهانی نیز در چنین محیطی به رقابت می پردازند.

کامپایلرهای مورد استفاده دانشجویان Visual C++ 6.0 with SP6 و Java J2SE-1.4.2 SDK و eclips 3.0.1 و Borland Delphi7 خواهد بود.