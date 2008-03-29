کشته شدن یک نظامی آمریکایی/حمله هوایی آمریکا به بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در بغداد خبر داد.

در این بیانیه آمده است: این نظامی روز جمعه بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد کشته شده است.

با کشته شدن این نظامی آمریکایی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و پنج نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه "قاسم عطا" سخنگوی طرح امنیتی بغداد امروز اعلام کرد: طی درگیریهای چهار روز اخیر میان نیروهای امنیتی عراق با گروههای مسلح که گفته می شود منتسب به گروه جیش المهدی هستند؛ 75 نفر کشته و 498 نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: حمله هوایی نیروهای چند ملیتی در عراق به رهبری آمریکا، هشت کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت.

این حمله در منطقه الحیانیه در شمال غرب بصره و در نخستین ساعات بامداد امروز رخ داد.

ادعا می شود این حمله در راستای کمک به نیروهای امنیتی عراق در مقابله با گروههای مسلح طی روزهای اخیر، صورت گرفته است.

از سوی دیگر حمله خمپاره ای شب گذشته به دفاتر "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری و "محمود المشهدانی" رئیس پارلمان عراق در منطقه الخضرا بغداد، منجر به کشته شدن دو نگهبان این دفاتر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

از کربلا نیز خبر می رسد که درگیری میان نیروهای امنیتی عراق با گروههای مسلح که گفته می شود منتسب به جیش المهدی هستند، از صبح امروز از سر گرفته شده و تاکنون به کشته شدن 12 نفر از اعضای جیش المهدی شده است.