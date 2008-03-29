نامه متکی درباره حقوق هسته ای ایران

الف - اخبار ایران:

روزنامه جورنال ملی اندونزی به نقل از رویترز و آسوشیتدپرس نوشت: منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران در نامه 20 صفحه ای خواهان جبران ضررهای وارد آمده به ایران کشور در اثر تصویب قطعنامه های ناعادلانه علیه این کشور بدلیل عدم پذیرش توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود شد.

در این نامه آمده است : من به عنوان وزیر امورخارجه ایران بهمراه مردم این کشور حق داریم تا بدلیل ضررهای وارد آمده به کشور ما از کشورهای حامی قطعنامه طلب جبران ضرر نماییم.

متکی با متهم نمودن کشورهای حامی قطعنامه خصوصا آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه سیاسی نمودن مسئله هسته ای ایران گفت : این کشورها باید به اشتباه خود اعتراف نمایند، از ملت ایران پوزش بطلبند و خسارات و ضررهای وارد آمده به ایران در این راستا را جبران نمایند.

لازم بذکر است محمود البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماه گذشته خود در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران از پیشرفت های بسیار در همکاری میان ایران و آژانس خبر داده بود.

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

1- اخبار سیاسی

روزنامه مدیا اندونزی نوشت: "بانتاتو بادورو" یکی از کارشناسان موسسه مطالعات استراتژیک اندونزی (CSIS) اندونزی به سه معاون وزیر امورخارجه در زمینه اقتصاد بین الملل، سیاست بین الملل و مسائل داخلی نیازمند است.

وی با اشاره به اینکه نقش اندونزی و تأثیرگذاری این کشور در بسیاری از مسائل بین المللی افزایش یافته است گفت : با توجه به افزایش نقش اندونزی در نتیجه کارهای بسیاری نیز در وزارت امورخارجه باید انجام شود لذا پست معاون وزیر امورخارجه پست بسیار ضروری برای ادامه فعالیت وزارت امور خارجه محسوب می شود.

وی در ارتباط با معونین "حسن ویرایودا" وزیر امورخارجه اندونزی نیز گفت : به نظر من "مارتی ناتالگاوا" نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل، "مکارم ویبیسونو" نماینده دائم اندونزی در معاون نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل (ژنو) و "دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهور بهترین گزنه ها برای احراز پست معاون وزیر امورخارجه هستند.

این کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با تفسیر مقامات دولت و مجلس از پست معاون وزیر امورخارجه نیز گفت : بنظر من مقامات دولت به این پست بعنوان یک رویکرد در راستای حفظ وجهه رئیس جمهور اندونزی در دنیا می نگرند ولی نمایندگان مجلس معتقد هستند انتخاب معون برای وزیر امورخارجه در این زمان تنها با هدف کسب افزایش قدرت برخی از احزاب سیاسی می باشد آن هم در شرایطی که روز به روز به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 اندونزی نزدیک می شویم.

2- اخبار اقتصادی

روزنامه سوارا پکباروان می نویسد: رئیس جمهور اندونزی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت نفت و ارزاق عمومی که اقتصاد جهان سوم را فلج کرده، یادآور شده از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا برای چاره جویی اقدام موثری انجام دهد. همچنین تمدومزی از اوپک بویژه عربستان سعودی درخواست می کند تا در سه ماهه دوم سال جاری سقف تولید خود را حفظ کند تا هماهنگ با ماهش مصرف سوخت قیمت ها نیز کاهش یابد.

3- اخبار فرهنگی

روزنامه جاکارتا پست در خبری ویژه با عنوان فوق می نویسد: روز گذشته وب سایت رسمی وزارت ارتباطات اندونری بمدت چند ساعت حک گردید.طبق این خبر معلوم نیست چه کسانی اقدام به این عمل کرده اند.

قابل ذکر است در هقته جاری پارلمان اندونزی قانونی تحت عنوان « اطلاعات و تجارت الکترونیکی » به تصویب رسید که تصویب قانون مذکور با حمایت گسترده گروههای دانشگاهی و علماء و قشرهای مختلف مردم مسلمان مواجه شده. اینک زمزمه مخالفت از سوی محافل لائیک از جمله توسط روزنامه جاکارتا پست که تمایلات غربی دارد شروع شده است .

روزنامه کوران تمپو خبر داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی قصد دارد تا برای مبارزه با سایت های اینترنتی مستهجن موجود در شبکه جهانی اینترنت از کمک آحاد مردم اندونزی برخوردار شود و با بسیج نمودن آنان به مبارزه اساسی با این مسئله ضد اخلاقی بپردازد.

"چاهایانی احمدیانی" یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی در این رابطه به خبرنگاران گفت : ما در حال تنظیم لیست کاملی از سایت های مستهجن موجود در شبکه اینترنیت می باشیم و قصد داریم تا این اطلاعات را بصورت یک نرم افزار در اختیار مردم و همچنین مسئولان کافی نت ها قرار دهیم تا بدین وسیله دسترسی به این سایت ها مسدود گردد.

وی ادامه داد : این اطلاعات بصورت طبقه بندی شده در اختیار مردم قرار خواهند گرفت و آنان خواهند توانست با بروزرسانی آن با سایت های مستهجن جدید نیز به مبارزه بپردازند.

روزنامه : کمپاس نوشت: دیروز سمیناری در جاکارتا تحت عنوان "مالکیت فردی شبکه های تلوزیونی و تآثیر آن بر اخبار" برگزار گردید.

در این سمینار که جمع کثیری از شخصیت های رسانه ای در آن حضور داشتند سخنرانان بسیاری به سخنرانی پرداختند که بطور عمومی تمامی آنان به تآثیر منفی مالکیت فردی شبکه های تلوزیونی نسبت به پوشش اخبار مختلف معتقد بودند.

"امیر افندی" یکی از کارشناسان حاضر در این سمینار طی سخنانی در این رابطه گفت : به یقین مالکیت فردی یک شبکه بر فعالیت آن شبکه در بخش اطلاع رسانی تأثیرخواهد گذاشت و سبب خواهد شد تا شبکه فوق بیش از انجام هر کاری به یک تریبون تبلیغاتی تبدیل شود و این امر سبب خواهد شد تا استقلال رسانه ها زیر سوال رود.

"ایشادی اس. کی" مدیرشبکه TV7 اندونزی یکی دیگر از شرکت کندگان در این سمینار نیز گفت : مدیران تمامی شبکه های تلوزیونی معتقد هستند باید هئت رئیسه شبکه خود را به کونه ای تنظیم نمایند تا از تمامی طرز فکر های موجود در جامعه نماینده ای در این هیئت وجود داشته باشد تا در نتیجه آن شبکه با انسجام بکار خود ادامه دهد و این دقیقا همان رویکردی می باشد که ما در شبکه TV7 آنرا اتخاذ نموده ایم.

ج- اخبار روابط خارجی اندونزی

روزنامه سوارا پکباروان در خبری دیگر نوشت: "حسن ویرایودا" وزیر امورخارجه اندونزی امروز پس از دیدار با وزیر امورخارجه صربستان در ارتباط با مسئله کوزوو گفت : دولت اندونزی از دولت صربستان برای درخواست نظر حقوقی از دادگاه بین المللی در ارتباط با اعلام استقلال یکجانبه کوزوو حمایت می نماید.

وی با تاکید بر تلاش اندونزی برای حل مسالمت آمیز مسئله کوزوو تصریح کرد : ما همچنین از دولت صربستان برای حل مسالمت آمیز این مشکل از راه مذاکره و گفتگو حمایت می نماییم.

لازم بذکر است وزیر امورخارجه صربستان در دیدار با وزیر امورخارجه اندونزی اعلام داشت که موضوع کوزوو و صربستان هیچ ارتباطی با تفاوت ادیان مردم کوزوو و صربستان ندارد بلکه این موضوع یک بحث کاملا سیاسی می باشد.

د- اخبار جهان اسلام

روزنامه کمپاس نیز در خبر دیگری می نویسد: دین شمس الدین رئیس محمدیه طی سخنانی در سمینار گفتگوی جهان اسلام و ژاپن که در ریاض برگزار شده ، اظهار نموده مشارکت جهان اسلام با آسیای دور از جمله ژاپن می تواند قدرت جهان اسلام را بعنوان قدرت برتر جهانی تثبیت کند.

به اعتقاد وی، چنانچه همکاری سازنده بین تمدن های یادشده بدرستی شکل گیرد هر چند ژاپن و یا آسیای دور به نوبه خود قدرتی محسوب می شوند، این اتحاد می تواند به عنوان قدرت مهم جهانی خودنمایی کند.