کاهش 50 درصدی خسارتهای آتش سوزی به اراضی جنگلی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پور محمد، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش آتش سوزی های جنگل و اراضی طبیعی در سال جاری به علت سرعت عمل نیروهای خدماتی و امدادی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هشت مورد آتش سوزی در سطح استان مازندران گزارش شده که متعاقب آن حدود شش هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.

پورمحمد علت وقوع آتش سوزی را سهل انگاری گردشگران نوروزی عنوان و تصریح کرد: برپا کردن آتش برای غذا و سهل انگاری در خاموش کردن پس از پایان سفر در محل اقامت از مهمترین عواملی است که آتش سوزی ها را افزایش می دهد.