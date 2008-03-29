  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

کاهش 50 درصدی خسارتهای آتش سوزی به اراضی جنگلی مازندران

کاهش 50 درصدی خسارتهای آتش سوزی به اراضی جنگلی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیر مترقبه مازندران گفت: اگر چه تعداد حادثه آتش سوزی جنگلها در تعطیلات نوروزی امسال با سال گذشته برابری می کند، اما وسعت خسارت به اراضی طبیعی مازندران 50 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پور محمد، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش آتش سوزی های جنگل و اراضی طبیعی در سال جاری به علت سرعت عمل نیروهای خدماتی و امدادی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هشت مورد آتش سوزی در سطح استان مازندران گزارش شده که متعاقب آن حدود شش هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.

پورمحمد علت وقوع آتش سوزی را سهل انگاری گردشگران نوروزی عنوان و تصریح کرد: برپا کردن آتش برای غذا و سهل انگاری در خاموش کردن پس از پایان سفر در محل اقامت از مهمترین عواملی است که آتش سوزی ها را افزایش می دهد. 

کد مطلب 657896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها