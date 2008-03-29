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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

/هفته بیست و ششم لیگ قطر/

الوکره و الخور پیروز شدند

الوکره و الخور پیروز شدند

هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر با پیروزی دو تیم قعرنشین الوکره و الخور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته با برگزاری دو دیدار آغاز شد که با پیروزی تیم های قعرنشین الوکره و الخور به ترتیب برابر الشمال و العربی همراه بود.

برپایه این گزارش، در یکی از این دیدارها الوکره در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک از سد الشمال گذشت تا شانس های این تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر کمتر شود. عادل رمزی(3) و علی بوسابون(8) برای الوکره گلزنی کردند و پائولو سزار(35) تک گل الشمال را به ثمر رساند.

همچنین الخور در خانه با نتیجه 3 بر 2 از سد العربی گذشت. رودریگو(4)، عدنان محمد(73-پنالتی) و هوار ملامحمد(84) برای الخور گلزنی کردند و لئوناردو (40) و (51) هر دو گل العربی را به ثمر رساند.

هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ام صلال - السیلیا
* القطر - الریان
* الغرافه - السد

- جدول رده بندی:
1- الغرافه 59 امتیاز(قهرمان)
2- السد 50 امتیاز
3- ام صلال 47 امتیاز
4- القطر 40 امتیاز
5- الریان 39 امتیاز
6- العربی 30 امتیاز(یک بازی بیشتر)
7- الوکره 27 امتیاز(یک بازی بیشتر)
8- الخور 25 امتیاز(یک بازی بیشتر)
9- السیلیا 24 امتیاز 
10- الشمال 18 امتیاز(یک بازی بیشتر)

کد مطلب 657897

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