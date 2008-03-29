الوکره و الخور پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته با برگزاری دو دیدار آغاز شد که با پیروزی تیم های قعرنشین الوکره و الخور به ترتیب برابر الشمال و العربی همراه بود.

برپایه این گزارش، در یکی از این دیدارها الوکره در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک از سد الشمال گذشت تا شانس های این تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر کمتر شود. عادل رمزی(3) و علی بوسابون(8) برای الوکره گلزنی کردند و پائولو سزار(35) تک گل الشمال را به ثمر رساند.

همچنین الخور در خانه با نتیجه 3 بر 2 از سد العربی گذشت. رودریگو(4)، عدنان محمد(73-پنالتی) و هوار ملامحمد(84) برای الخور گلزنی کردند و لئوناردو (40) و (51) هر دو گل العربی را به ثمر رساند.

هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* ام صلال - السیلیا

* القطر - الریان

* الغرافه - السد

- جدول رده بندی:

1- الغرافه 59 امتیاز(قهرمان)

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 47 امتیاز

4- القطر 40 امتیاز

5- الریان 39 امتیاز

6- العربی 30 امتیاز(یک بازی بیشتر)

7- الوکره 27 امتیاز(یک بازی بیشتر)

8- الخور 25 امتیاز(یک بازی بیشتر)

9- السیلیا 24 امتیاز

10- الشمال 18 امتیاز(یک بازی بیشتر)