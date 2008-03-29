استان مرکزی، استان معین سیل احتمالی در خوزستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی پرویزی، پیش از ظهرامروز در حاشیه برگزاری رزمایش منطقه ‌ای حوادث فرضی سیل شهرستان اهواز در اراک افزود: این رزمایش با هدف ارزیابی و افزایش توان نیروهای امدادی استان مرکزی در امداد رسانی و کمک به مهار و مقابله با سیل احتمالی خوزستان انجام شد.

وی بیان داشت: در این رزمایش امدادی که در محور ارتباطی اراک - اهواز انجام شد، ‪ ۱۸‬دستگاه عضو ستاد حوادث غیرمترقبه‌ استان مرکزی با ‪ ۵۲۰‬نیروی عملیاتی ضربتی و ‪ ۱۶۱‬دستگاه انواع ماشین ‌آلات سبک و سنگین بلافاصله پس از اعلام حادثه سیل فرضی وارد عمل شدند.

این مسئول یادآور شد: به رغم تعطیلات نوروزی، همه امکانات و نیروها طی مدت ‪ ۴۵‬دقیقه فراخوانی و به محل سیل فرضی اعزام شدند.

پرویزی عنوان کرد: تامین، تجهیز و اعزام نیروها وامکانات در مدت زمان فراخوان تعیین شده در این رزمایش، نقطه مثبتی برای ستاد حوادث غیر مترقبه استان مرکزی محسوب می‌شود.

وی افزود: کارشناسان وزارت کشور بر روند انجام این رزمایش نظارت دقیق داشتند و از سرعت عمل ستاد حوادث غیرمترقبه این استان تقدیر کردند.

رزمایش منطقه ‌ای حوادث فرضی سیل شهرستان اهواز با حضور نیروهای امدادی استان مرکزی در اراک برگزار شد.