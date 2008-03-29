سرپرست تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، وی که در بیشتر بازیهای سال پیش شیرین فراز در لیگ یک و فصل جاری لیگ برتر سرپرست شیرین فراز بوده است، پس از دیدار این تیم با نفت آبادان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر از سمت خود استعفا کرد.

یکی ازمسئولان این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاهبا تایید این خبر گفت: استعفای اسلام کریمی مورد قبول مدیرعامل باشگاه قرار گرفته است.

این در حالی است که تمرینات تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه برای دیدار مقابل سایپا تهران پس از وقفه تعطیلات سال نو از دیروز دوباره از سر گرفته شده است.

در تمرینات روز گذشته اکثر بازیکنان حضور داشتند و زیر نظر شهرام مهرپیما مربی اول تیم، تمرین کردند.

تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه قرار است در روز جمعه 15 فروردین ماه سال جاری در استادیوم انقلاب کرج به مصاف سایپا برود.