ناکامی نوروزی در مرحله مقدماتی / بازیکن کره ای حریف چهارم نماینده کشورمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از امروز در کشور ژاپن با انجام دیدارهای مرحله مقدماتی آغاز شد که افشین نوروزی تنها نماینده کشورمان در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی این مسابقات با متحمل شدن سه شکست از سه بازی انجام شده خود، در رده چهارم گروه دوم قرار گرفت.

افشین نوروزی در دیدار نخست خود با نتیجه 3 بر صفر مغلوب حریفی از چین تایپه شد. وی در دومین دیدار به مصاف پینگ پنگ بازی از ژاپن رفت و با نتیجه 3 بر2 شکست خورد. نماینده کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی با پینگ پنگ بازی از چین روبه رو شد که در دیدار با این حریف قدرتمند نیز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد.

مرحله دوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا بعد از ظهر امروز در کشور ژاپن پیگیری می شود. در این مرحله از دیدارها تنها نماینده کشورمان برای کسب مقام نهم تا پانزدهم با بازیکنی از کشور کره جنوبی دیدار می کند.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا به مدت دو روز در کشور ژاپن پیگیری خواهد شد.