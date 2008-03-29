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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

/کاپ ریاست جمهوری آذربایجان/

پاروزنان آبهای آرام دو نشان طلا و یک نقره کسب کردند

پاروزنان آبهای آرام دو نشان طلا و یک نقره کسب کردند

نخستین روز از مسابقات قایقرانی کاپ ریاست جمهوری آذربایجان با کسب دو نشان طلا و یک نقره برای تیم ملی آبهای آرام ایران پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های قایقرانی ایران در رشته های روئینگ و آبهای آرام که برای برپایی یک اردوی تدارکاتی یک هفته ای به باکو سفر کرده بودند در اولین دوره رقابتهای بین المللی کاپ ریاست جمهوری آذربایجان نیز شرکت کردند. صبح امروز و در اولین روز ازمسابقات قایقرانی رشته آبهای آرام بعد از رقابت پاروزنان هفت کشور،  نمایندگان ایران صاحب دو نشان طلا و یک نقره شدند.

تیم ملی "ب" قایقرانی مردان ایران در رشته آبهای آرام که با ترکیب 15 ورزشکار 28 اسفند ماه عازم این دیدارها شده بود اولین نشان طلای خود را توسط علیرضا محمدی در رشته 200 متر و در رده سنی زیر 18 سال بدست آورد.

امیرحسین خدایار در رده سنی زیر 18 سال در ماده کانوکانادایی 200 متر نیز مدال طلا گرفت. پیمان صیامی در کانو کانادایی زیر 23 سال نیز به مدال نقره دست یافت.

امروز این رقابتها در رشته روئینگ به کار خود پایان داده و مسابقات رشته آبهای آرام نیز با حضور تیم ها تا فردا یکشنبه 11 فروردین ماه در باکو پیگیری خواهد شد.
کد مطلب 657915

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