به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد یک فرد نزدیک به پروژه تازه استون که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر گفت: "فیلمبرداری "دبلیو" اواخر ماه آوریل در شروپورت در ایالت لوئیزیانا آغاز می‌شود."

فیلمسازجنجالی برنده اسکار تلاش برای پیدا کردن سرمایه‌گذار را ژانویه پیش آغاز کرد، اما خیلی زود با تهیه‌کنندگانی در هالیوود به توافق رسید. استون که از مخالفان سرسخت حمله آمریکا به عراق بود، مدتی پیش به نشریه ورایتی گفت قصد دارد با تمرکز بر بخش‌هایی از زندگی بوش از جمله رابطه او با جرج بوش پدر تصویری "عادلانه و واقعی" از وی ترسیم کند و نشان دهد او چگونه از یک "ولگرد دائم الخمر" به یکی از قدرتمندترین چهره‌های دنیا تبدیل شد.



نمایندگان استون هنوز گزارش‌های منتشر شده در ورایتی و جاهای دیگر درباره بازیگران فیلم "دبلیو" را تایید نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود جاش برولین که اخیرا در فیلم برنده اسکار "پیرمردها کشوری ندارند" نقش یک تگزاسی دیگر را بازی کرد در نقش بوش ظاهر شود. ضمنا گفته می‌شود الیزابت بنکس بازیگر 34 ساله فیلم‌هایی مانند "باکره 40 ساله" و "اسپایدرمن 3" نقش لورا بوش همسر او را بازی می‌کند.

"دبلیو" پس از "جی. اف. کی." و "نیکسن" سومین فیلم استون 62 ساله درباره روسای جمهور آمریکاست. او اخیرا قرار بود قتل‌عام مای لای در جریان جنگ ویتنام را در فیلم "پینکویل" به تصویر بکشد که به خاطر اعتصاب نویسندگان آمریکا ساخت آن به تعویق افتاد. فیلمنامه "دبلیو" پیش از آغاز اعتصاب به پایان رسید و آن را استنلی وایسر یکی از همکاران او در فیلم "وال استریت" نوشته است.

استون که خود مدت‌ها با الکل و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرد برای فیلم سال 1991 "جی. اف. کی." نامزد سه جایزه اسکار بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه اقتباسی شد. او سال 1996 نیز برای فیلمنامه "نیکسن" با بازی آنتونی هاپکینز نامزد اسکار بود.

استون برای دو فیلم "جوخه" 1986 و "متولد چهارم ژوئیه" 1989 با مضمون جنگ ویتنام جایزه اسکار بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و سال 1979 نیز برای "قطار سریع‌السیر نیمه‌شب" ساخته آلن پارکر اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را گرفت. از دیگر فیلم‌های تاریخی این فیلمساز می‌توان به "دورز" درباره جیم موریسن ستاره راک و "اسکندر" درباره اسکندر کبیر اشاره کرد.



او سال 2002 برای شبکه HBO فیلمی مستند درباره فیدل کاسترو رهبر کوبا ساخت و سال 2006 نیز فیلم "مرکز تجارت جهانی" را کارگردانی کرد که درباره دو پلیس است که پس از حمله 11 سپتامبر در میان ویرانه‌ها گیر می‌افتند. ساخت فیلمی درباره محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران یکی دیگر از پروژه‌های مورد نظر استون است.