اجرای طرح ملی «ایستاده چون ایران» در مازندران

محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی «ایستاده چو ایران» با مشارکت هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی در سراسر استان و همزمان با رزمایش شهدای اقتدار در حال برگزاری است.

وی هدف از اجرای این طرح را مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان دانست و افزود: هیئات مذهبی همانند سایر اقشار مردم در کنار حاکمیت آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

رئیس شورای هیئات مذهبی شمال کشور با تأکید بر اینکه جهاد تبیین از وظایف اصلی هیئات مذهبی است، تصریح کرد: برنامه‌های این طرح از ۱۱ تا ۱۴ شهریور در قالب فعالیت‌های متنوع فرهنگی، تربیتی، رسانه‌ای و پشتیبانی از دفاع مقدس در سطح پایگاه‌ها، کانون‌های مساجد و تشکل‌های مردمی برگزار می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هیئات با همکاری ستاد پشتیبانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قرارگاه جهاد تبیین و قرارگاه رسانه و فضای مجازی، برنامه‌های مختلفی در راستای ارتقای خوداتکایی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن طراحی و اجرا کرده‌اند.

باقری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و ملت ایران تا پای جان برای دفاع از وطن آماده‌اند. در این رزمایش، روشنگری و بیان خدمات دولت اسلامی در دستور کار قرار گرفته و اجازه نخواهیم داد خون شهیدان پایمال یا راه و رسم آنان فراموش شود.

وی گفت: مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که برای دفاع از وطن، همه اقوام و گروه‌ها یکدل و متحد وارد میدان شده‌اند و امروز نیز با صدای بلند می‌گوئیم «ایستاده‌ایم چو ن ایران؛ برای ایران».