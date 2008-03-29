تبریک تهران به نخست وزیر جدید پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان، روابط برادرانه و گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان را از دیرباز حائز اهمیت ویژه برای دو کشور خواند و افزود : توسعه مناسبات فیمابین دو کشور در دوره دولت جدید پاکستان نیز همچنان ادامه خواهد یافت.