نصب ۳۰ دوربین جدید برای کنترل تخلفات رانندگی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح پنجشنبه در نشست شورای ترافیک استان گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی و تجمع دانشآموزان در برخی مناطق، پلیس طرح ترافیکی نیمساعته برای هدایت گرههای ترافیکی اجرا خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این طرح به طور میدانی در نقاطی که چندین مدرسه در یک محدوده قرار دارند عملیاتی میشود.
دارابی با اشاره به آییننامه حملونقل دانشآموزی افزود: والدین باید نسبت به ثبتنام فرزندان خود در سامانه سپند اقدام کنند. همچنین همه سرویسهای مدارس ملزم به دریافت شناسنامه، انجام معاینه فنی، تجهیز به وسایل اطفای حریق و تأیید سلامت راننده هستند.
وی نصب علائم ایمنی، پرچم و خطکشی معابر اطراف مدارس را از دیگر الزامات دانست و گفت: این اقدامات امنیت دانشآموزان را ارتقاء داده و مدیریت ترافیک را برای پلیس آسانتر میکند.
در ادامه جلسه، کمیسیون ایمنی راههای استان با بررسی گزارش راهداری، به آمار پزشکی قانونی درباره تصادفات اربعین امسال اشاره کرد که بر اساس آن ۲۶ نفر در محورهای مواصلاتی استان جان باختهاند؛ آماری که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. بیش از نیمی از این تلفات در محور مهران–دهلران–اندیمشک رخ داده است.
معاون عمرانی استاندار همچنین از کندی روند تکمیل محور ایلام تا سهراهی ملکشاهی انتقاد کرد و تکمیل ابنیه فنی پروژهها را شرط بهرهبرداری بهموقع دانست.
براساس اعلام راهداری، نصب ۳۰ دوربین ثبت تخلف جدید در استان در حال انجام است که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی خواهد داشت.
