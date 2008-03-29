توقف پرسپولیس برابر ذوب آهن در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول این مسابقه تلاش دو تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس با تساوی بدون گل همراه شد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که با قضاوت محسن ترکی و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پیگیری شد، حسن اشجاری بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود.

همچنین برنامه مسابقات دیگر امروز به شرح زیر است:

* مس کرمان - سایپا (معوقه از هفته بیست وپنجم) - ساعت 15:30 - ورزشگاه باهنر کرمان

* پاس همدان - برق شیراز(معوقه از هفته بیست و یکم) - ساعت 15:30 - ورزشگاه قدس همدان

* استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان (معوقه ازهفته بیست وپنجم) - ساعت 17:15 - ورزشگاه آزادی تهران