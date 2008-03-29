آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد در اواخر وقت رگبار و رعد و برق، استانهای مرکزی، سمنان، قزوین، قم ، کردستان ، زنجان و اردبیل کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و آسمان استانهای یزد، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، فارس، چهارمحال بختیاری و اصفهان نیز صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

آسمان استانهای همدان، لرستان، کرمانشاه و ایلام صاف تا قسمتی ابری همراه با باد و گرد و خاک، استانهای گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و مازندران صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود.

آسمان استان بوشهر صاف، خوزستان کمی ابری تا نیمه ابری همراه باد و گرد و خاک ، گیلان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و هرمزگان نیز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.