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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

سازمان هواشناسی آسمان استان تهران را طی 24 ساعت آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و در اواخر وقت ابری با احتمال بارش باران پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد در اواخر وقت رگبار و رعد و برق، استانهای مرکزی، سمنان، قزوین، قم ، کردستان ، زنجان و اردبیل کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و آسمان استانهای یزد، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، فارس، چهارمحال بختیاری و اصفهان نیز صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

آسمان استانهای همدان، لرستان، کرمانشاه و ایلام صاف تا قسمتی ابری همراه با باد و گرد و خاک، استانهای گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و مازندران صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود.

آسمان استان بوشهر صاف، خوزستان کمی ابری تا نیمه ابری همراه باد و گرد و خاک ، گیلان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و هرمزگان نیز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.

کد مطلب 657951

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