درگیری در عراق به نفع اشغالگران است/ تهران خواهان پایان سریع درگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی که در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در خصوص درگیری های اخیر در عراق سخن می گفت با اعلام اینکه حل مشکلات عراق صرفا در فضایی توام با حسن نیت و دوستی امکان پذیر است، افزود: شایسته است مردم عراق ضمن پرهیز از درگیری و با تلاش برای استقرار امنیت در آن کشور، هر گونه بهانه را جهت ادامه حضور نامشروع اشغالگران از آنان بگیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه درگیری ها را تامین کننده خواست و نیاز اشغالگران دانست و ضمن درخواست برای خاتمه هر چه سریعتر آنها، اظهار امیدواری کرد که دولت عراق با درایت، همکاری، تعامل و صبر و آرامش و مشارکت گروه های عراقی بتواند بر مشکلات موجود در آن کشور فائق آید.