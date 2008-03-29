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۱۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۲

زیباری خبر داد:

عراق میزبان اجلاس سران عرب در سال 2010 خواهد بود

عراق میزبان اجلاس سران عرب در سال 2010 خواهد بود

وزیر امور خارجه عراق امروز از میزبانی کشورش برای اجلاس سران عرب در سال 2010 خبر داد. وی به جزئیات بیشتری اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: واشنگتن، نوری المالکی نخست وزیر عراق را بر ضد گروه جیش المهدی وابسته به جریان صدر تحریک نکرده است.

وزیر امور خارجه عراق این نظر را که مالکی به تحریک واشنگتن به مقابله با گروههای مسلح روی آورده است را رد و اعلام کرد: این نظر یک توطئه است، زیرا به نفع آمریکا است که عراق در دوره انتقالی کنونی با ثبات و رو به پیشرفت باشد.

وی افزود: باید به آنچه که اکنون در عراق می گذرد با دیده مثبت نگریست زیرا دولت عراق در گذشته متهم می شد که با شبه نظامیان طائفه ای با تسامح رفتار می کند و آنها در بدنه دولت حضور دارند و منجر به فلج شدن فعالیتهای حکومت می شوند. بنابراین دولت تصمیم گرفت با گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون مقابله کند. 

زیباری با بیان اینکه اقدام دولت در مقابله با گروههای مسلح خارج از چارچوب، اقدامی صحیح است، گفت: درگیریهای اخیر طی روزهای آینده به پایان می رسد و موفقیت نیروهای امنیتی عراق در این زمینه، هیبت و عظمت دولت را در نظر مردم افزایش خواهد داد.

وی در مورد خواسته های عراق از اجلاس سران عرب نیز گفت: حمایت سیاسی عربی از عراق، درک آنچه که در عراق می گذرد، بازگشایی سفارتخانه ها و افزایش رفت و آمدها به عراق مهمترین چیزهایی است که عراق از سران عرب می خواهد.

لازم به ذکر است زیباری به نمایندگی از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت کرده است.

به گزارش مهر، در درگیریهای چهار روز اخیر میان نیروهای امنیتی عراق با گروههای مسلح که گفته می شود منتسب به جیش المهدی هستند؛ 75 نفر کشته و 498 نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 657961

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