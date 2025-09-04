  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیش از پیش در رسانه ملی معرفی شود

بیرجند-استاندار خراسان جنوبی گفت: ظرفیت‌های استان باید بیش از پیش در رسانه ملی معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی سید محمدرضا هاشمی صبح پنج شنبه ۱۳ شهریور در جریان دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبیبا تبریک ایام مبارک هفته وحدت و ضمن قدردانی از حضور رئیس رسانه ملی در خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: مردم این خطه متدین، کم‌توقع و قدرشناس هستند که همواره در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیشگام بوده و مشارکتی مثال‌زدنی در صحنه‌های مختلف انقلاب داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون استان تصریح کرد: خراسان جنوبی دارای استعدادهای ارزشمند انسانی، علمی، دانشگاهی و کشاورزی می‌باشد که در بسیاری از موارد هنوز برای کشور ناشناخته مانده و نیازمند معرفی گسترده‌تر در سطح ملی است.

به گفته وی؛ حضور رئیس رسانه ملی در استان و قول مساعد ایشان برای بازتاب قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خراسان جنوبی از طریق صدا و سیما، فرصتی ارزشمند برای شناساندن هرچه بیشتر این خطه وفادار به انقلاب و نظام خواهد بود.

مردم خراسان جنوبی سرمایه وفادار انقلاب‌اند

رئیس سازمان صدا و سیما هم با قدردانی از مردم خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از وفادارترین اقشار کشور نسبت به نظام و انقلاب گفت: این استان با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، همواره در صحنه‌های حساس و کلیدی، حضور پررنگ داشته و شایسته توجه بیشتری از سوی رسانه ملی است.

جبلی متذکر شد: رسانه ملی موظف است ظرفیت‌ها و تلاش‌های این مردم نجیب را بیش از پیش در سطح کشور بازتاب دهد.

وی تصریح گفت: رهبر معظم انقلاب رسانه ملی را علاوه بر دانشگاه عمومی، قرارگاه مقابله با امواج تحریف، قرارگاه پراکندن امید و نشاط و آسایشگاه بهره‌مندی از زیبایی‌ها و هنر توصیف کرده‌اند و همین نگاه، مسئولیت سنگینی را بر دوش همکاران رسانه ملی نهاده است.

رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه سند تحول رسانه ملی با هدف پاسخ به مطالبات رهبری و مردم طراحی و به معظم‌له ارائه شد که مورد تأیید ایشان قرار گرفت، گفت: این سند بر دو محور اصلی هویت و عدالت استوار است و تلاش دارد توجه رسانه را از تمرکز صرف بر کلانشهرها به سمت روستاها، مناطق کمتر برخوردار و مردمان وفادار به انقلاب معطوف کند.

جلی ادامه داد: یکی از نمونه‌های عملی این رویکرد، آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰ از روستاها و مناطق کوچک به جای پایتخت بود که بعدها به سنتی ثابت در پوشش رسانه‌ای مناسبت‌ها تبدیل شد.

