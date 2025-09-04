به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی سید محمدرضا هاشمی صبح پنج شنبه ۱۳ شهریور در جریان دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبیبا تبریک ایام مبارک هفته وحدت و ضمن قدردانی از حضور رئیس رسانه ملی در خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: مردم این خطه متدین، کم‌توقع و قدرشناس هستند که همواره در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیشگام بوده و مشارکتی مثال‌زدنی در صحنه‌های مختلف انقلاب داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون استان تصریح کرد: خراسان جنوبی دارای استعدادهای ارزشمند انسانی، علمی، دانشگاهی و کشاورزی می‌باشد که در بسیاری از موارد هنوز برای کشور ناشناخته مانده و نیازمند معرفی گسترده‌تر در سطح ملی است.

به گفته وی؛ حضور رئیس رسانه ملی در استان و قول مساعد ایشان برای بازتاب قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خراسان جنوبی از طریق صدا و سیما، فرصتی ارزشمند برای شناساندن هرچه بیشتر این خطه وفادار به انقلاب و نظام خواهد بود.

مردم خراسان جنوبی سرمایه وفادار انقلاب‌اند

رئیس سازمان صدا و سیما هم با قدردانی از مردم خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از وفادارترین اقشار کشور نسبت به نظام و انقلاب گفت: این استان با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، همواره در صحنه‌های حساس و کلیدی، حضور پررنگ داشته و شایسته توجه بیشتری از سوی رسانه ملی است.

جبلی متذکر شد: رسانه ملی موظف است ظرفیت‌ها و تلاش‌های این مردم نجیب را بیش از پیش در سطح کشور بازتاب دهد.

وی تصریح گفت: رهبر معظم انقلاب رسانه ملی را علاوه بر دانشگاه عمومی، قرارگاه مقابله با امواج تحریف، قرارگاه پراکندن امید و نشاط و آسایشگاه بهره‌مندی از زیبایی‌ها و هنر توصیف کرده‌اند و همین نگاه، مسئولیت سنگینی را بر دوش همکاران رسانه ملی نهاده است.

رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه سند تحول رسانه ملی با هدف پاسخ به مطالبات رهبری و مردم طراحی و به معظم‌له ارائه شد که مورد تأیید ایشان قرار گرفت، گفت: این سند بر دو محور اصلی هویت و عدالت استوار است و تلاش دارد توجه رسانه را از تمرکز صرف بر کلانشهرها به سمت روستاها، مناطق کمتر برخوردار و مردمان وفادار به انقلاب معطوف کند.

جلی ادامه داد: یکی از نمونه‌های عملی این رویکرد، آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰ از روستاها و مناطق کوچک به جای پایتخت بود که بعدها به سنتی ثابت در پوشش رسانه‌ای مناسبت‌ها تبدیل شد.